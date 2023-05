Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Aalen: Verkehrsunfall bei Überholvorgang

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr fuhr ein 33 -jähriger Fahrer mit seinem PKW VW-Golf die K3240 vom Dreherhof in Richtung Reichenbach. Kurz nach dem Riegelhof wollte er einen vorausfahrenden PKW überholen. Beim Ausscheren übersah er hierbei den ihm ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw und kollidierte mit diesem. Der 72 - jähriger Fahrer des entgegenkommenden Pkw Alfa Romeo wurde hierbei leicht verletzt und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den versetzten Frontalzusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro.

Westhausen: Küchenbrand

Am Samstagvormittag gegen 11:10 Uhr kam es in Reichenbach in der Talstraße zu einem Küchenbrand im ersten Obergeschoss eines Zweifamilienhauses. Die anwesenden Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Westhausen, welche mit 9 Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht. Als Brandursache wurde eine überhitzte Fritteuse festgestellt. Vorsorglich wurde auch ein Rettungswagen an die Einsatzörtlichkeit entsandt. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell