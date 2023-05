Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brandstiftung

Aalen (ots)

Fellbach: Holzstapel angezündet

Am Samstag gegen 05:50 Uhr bemerkte ein Fußgänger einen brennenden, größeren Holzstapel an der Wand einer Lagerhalle einer Firma in der Wilhelm-Maybach-Straße. Es gelang ihm das Feuer, unter Mithilfe von Mitarbeitern einer angrenzenden Firma, zu löschen. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Holzstapel an mehreren Stellen mithilfe von Brandbeschleunigern entzündet worden war. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07151/9500 zu melden.

