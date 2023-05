Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Aalen (ots)

Fellbach: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Sonntag gegen 12:45 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem PKW Seat in der Friedrich-List-Straße in Richtung Schorndorfer Straße. An der Kreuzung zur Eberhardstraße missachtete er die Vorfahrt eines 37-Jährigen, der mit seinem PKW Daimler in Richtung Bühlstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der der 37-Jährige schwer verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand. Die Erstmeldung, dass ein Fahrzeug brennen würde, bestätigte sich nicht. Die Feuerwehr Fellbach war dennoch aufgrund der Erstmeldung alarmiert worden und mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell