Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: drei E-Bikes aus Gartenhütte gestohlen - hoher Diebstahlschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 18.10.2022, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 19.10.2022, 08.00 Uhr, wurde von Unbekannten in der Ludwig-Schnaufer-Straße eine Gartenhütte aufgebrochen und aus dieser drei E-Bikes gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges in Rümmingen wahrgenommen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell