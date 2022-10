Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Brand einer Erntemaschine - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr teilte man am Mittwoch, 19.10.2022, gegen 15.45 Uhr, einen auf einem freien Feld zwischen Bad Bellingen und Hertingen in Brand geratenen Mähdrescher mit. Die Feuerwehren Bad Bellingen und Müllheim konnten die Brand löschen. Die Brandursache ist hier noch unbekannt. Der Sachschaden an dem Mähdrescher wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Es gelangten keine Gefahrstoffe in die Umwelt.

