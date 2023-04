Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrschulauto gesucht

Meiningen (ots)

Am 11.04.2023 ereignete sich 12:40 Uhr in Meiningen, auf einem Schotterparkplatz in der Friedenssiedlung, eine Streitigkeit zwischen einer Frau und einem Mann. In diesem Zusammenhang fuhr die Dame mit einem orangefarbenen Dacia aus einer Parklücke in Richtung des Mannes und verletzte diesen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls habe sich auf dem Parkplatz ein Fahrschulauto befunden. Die Insassen des Fahrschulauto könnten Zeugen der lautstarken Streitigkeit sein und werden gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen 03693-591-0 in Verbindung zu setzen.

