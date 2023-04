LPI-SHL: E-Bike entwendet

Suhl (ots) - In Geisa Dermbacher Straße nahm ein Pkw Renault Captur am 12.04.23 07:10 Uhr einem Pkw Skoda die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Skoda-Fahrer aus und kollidierte mit der Bordsteinkante. Dadurch entstand Sachschaden an dem Skoda. Trotz Hupen, Handzeichen und Blickkontakt fährt der Fahrer des Renault Captur in Richtung Rasdorf davon. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

