Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrer bitte melden

Werl (ots)

Die Polizei bittet einen älteren Radfahrer sich nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (4. Mai 2022), gegen 13 Uhr, am Kreisverkehr der Hedwig-Dransfeld-Straße/ Soester Straße, zu melden. Eine 41-jährige Autofahrerin aus Werl befuhr zuvor die Hedwig-Dransfeld-Straße in Richtung Kreisverkehr zur Soester Straße. Dort touchierte sie beim Einfahren in den Kreisverkehr einen älteren Radfahrer, der dort, mit einem schwarzen Pedelc mit tiefem Einstieg, neben ihr in den Kreisverkehr einfuhr. Durch die Kollision stürzte der Mann und verletzte sich augenscheinlich leicht. Das Angebot der Autofahrerin, die Polizei und einen Krankenwagen zu bestellen, lehnte er ab und wollte zu Fuß nach Hause gehen. Der Radfahrer oder weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

