POL-NB: Geglückter Trickbetrug in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg (ots)

Leider gelang es Betrügern erneut, eine deutsche Seniorin um ihr Erspartes zu bringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erhielt eine 83-jährige Neubrandenburgerin am Nachmittag des 03.03.2023 einen Telefonanruf von bislang unbekannten Tätern, die sich gegenüber der Seniorin als Polizei ausgaben. In dem Telefonat gaukelten die Unbekannten der Frau vor, dass ein nahestehendes Familienmitglied einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun Geld für eine Kaution benötigt werde. Die 83-Jährige übergab daraufhin mehrere tausend Euro an die Unbekannten. Erst der Sohn der Rentnerin deckte den Betrug auf und meldete den Fall der Polizei. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut und warnt vor sogenannten Schockanrufen: Seien Sie skeptisch, wenn per Telefonanruf oder auch Nachrichtendienste wie WhatsApp Geldforderungen gestellt werden, insbesondere, wenn personenbezogene Daten oder Vermögenswerte erfragt werden. Rufen Sie Ihre echten Angehörigen an und vergewissern Sie sich, ob diese tatsächlich eine Notlage haben bzw. Geld benötigen. Lassen Sie sich von Freunden oder Bekannten helfen, wenn Sie unsicher sind. Im Zweifel wählen Sie die 110 und melden sich bei der Polizei. Auf keinen Fall sollten Sie Geld oder Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen übergeben. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

