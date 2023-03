Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

L25 Usadel (ots)

Am 02.03.2023 gegen 09:50 Uhr ist es auf der L25 im Bereich Userin zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die L25 von Userin in Richtung Lindenberg, als sie in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, die Leitplanke beschädigte und abseits der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt. Die 32-Jährige erlitt einen Schock, konnte ihr Fahrzeug aber eigenständig verlassen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

