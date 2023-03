Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit Schwerpunkt "Ablenkung im Straßenverkehr" und "Rückhalteeinrichtungen"

Neubrandenburg/Rostock (ots)

Seit Mittwoch, dem 01.03.2023, kontrollieren Beamte der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock, im Zusammenhang mit der Verkehrskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!", Fahrzeugführer in ganz Mecklenburg-Vorpommern zum Schwerpunkt "Ablenkung im Straßenverkehr" und "Rückhalteeinrichtungen".

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 01.03.2023 waren in beiden Präsidien des Landes etwa 120 Beamte an mehreren Kontrollstellen in allen acht Polizeiinspektionsbereichen im Einsatz.

In den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte wurden über 520 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die 74 eingesetzten Polizeikräfte im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Neubrandenburg an 37 verschiedenen Kontrollorten insgesamt 64 Handyverstöße bei Fahrzeugführern fest (54x KfZ-Führer, 10x Radfahrer). Zudem wurden im Zuge der Kontrollmaßnahmen 50 Gurtverstöße konstatiert (49x bei Erwachsenen, 1x fehlende Sicherung eines Kindes).

Noch im gesamten restlichen März werden Polizisten im Land zu dem thematischen Schwerpunkt im Einsatz sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell