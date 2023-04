LPI-SHL: Geisa - Unfallflucht

Suhl (ots) - Im Bereich Wiesenthal wurde durch unbekannte Täter eine Teller-eisenfalle aufgestellt. Der Einsatz einer solchen Falle ist spätestens seit 1995 in der EU verboten. Bereits am 29.03.23 wurde eine verletzte Katze in Wiesenthal gesehen, welche am Folgetag eingefangen werden konnte. Dem Tier musste in der Tierklinik ein Bein amputiert werden, weil dieses durch die Tellereisenfalle so schwer verletzt wurde, dass ...

mehr