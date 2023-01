Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Zeugen gesucht nach Einbruch in Einfamilienhaus

Neckarbischofsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag in der Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Forlenstraße ein. Hierbei durchwühlten sie das ganze Haus und entwendeten mehrere hochpreisige Wertgegenstände - unter anderem hochwertige Uhren und Handtaschen. Danach gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 07261-6900 mit dem Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell