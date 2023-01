Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort beim Eberbacher Kaufland- Zeugenaufruf-

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, dem 20.01.2023 gegen 16:45 Uhr kam es in Eberbach, im Bereich des Einkaufmarktes Kaufland, in der Straße Neuer Weg-Nord, zu einem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Der Verursacher fuhr hierbei mit seinem Pkw (VW, UP, weiss) beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke und beschädigte ein rechts, in der angrenzenden Parklücke, abgestelltes anderweitiges Fahrzeug, im hinteren linken Heckbereich. Der Fahrzeug-Führer des geschädigten Fahrzeuges verlies wohl kurz darauf, vermutlich ohne Kenntnis über den Schaden an seinem Pkw, den Parkplatz des Einkaufmarktes. Der Unfallverursacher ist inzwischen bei der Polizei bekannt geworden. Der geschädigte Pkw-Fahrer ist zurzeit noch unbekannt. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungsmaßnahmen und zur Wahrung der zivilrechtlichen Schadensregulierungsansprüche bittet die Polizei nun um Mithilfe.

Die Polizei bittet deshalb Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Rufnummer: 06271/9210-0, zu melden.

