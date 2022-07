Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Einbruch während des Einkaufs

Krefeld (ots)

Während ein Seniorenpaar am Montag (11. Juli 2022) zum Einkaufen unterwegs war, brachen Unbekannte zwischen 11 und 12:30 Uhr in ihr Haus ein und durchwühlten Schränke und Regale in mehreren Räumen. Die Täter entkamen mit Schmuck. In das Haus gelangt waren sie, nachdem sie ein Fenster im Erdgeschoss auf der Rückseite des Hauses aufgehebelt hatten.

Etwa die Hälfte aller Einbrüche scheitert in Krefeld, weil die Täter nicht ins Haus oder die Wohnung gelangen. Wer auch sein eigenes Heim entsprechend schützen möchte, kann sich dafür von der Krefelder Polizei kostenlos beraten lassen - Infos dazu gibt Ihnen unser Kollege Eden Nickel unter der Telefonnummer 02151 634 4921. Weitere Infos unter https://krefeld.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer (231)

