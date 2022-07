Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Nach nächtlicher Unfallflucht: Polizei stellt zwei Autofahrer

Auf dem Oranierring waren am Sonntag (10. Juli 2022) gegen 4 Uhr morgens eine Frau und ein Mann (beide 22 Jahre alt) mit ihren beiden Pkw in einen Unfall verwickelt. Eines der Fahrzeuge war auf den Grünstreifen in der Straßenmitte geraten. Das andere war in einer Kurve zunächst gegen einen Baum und einen Schutzbügel gefahren und dann gegen ein geparktes Auto. Die Fahrerin und der Fahrer hatten sich danach von der Unfallstelle entfernt. Eine Zeugin hatte in der Nacht den Knall gehört; als sie am nächsten Morgen den Schaden am geparkten Auto sah, informierte sie die Polizei.

Polizeibeamte fanden zunächst in einem Hinterhof auf der Geldernschen Straße ein Auto, das zu den am Unfallort gefundenen Autoteilen passte. Kurz darauf konnten sie auf einem Parkplatz auf der Hüttenallee einen weiteren Pkw ausfindig machen, der zwei platte Reifen und mehrere Beschädigungen hatte, die zu den Schäden auf dem Grünstreifen passten. Die beiden Pkw wurden sichergestellt. Die beiden 22-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. Ob sie zu schnell gefahren sind, wird noch ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (230)

