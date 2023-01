Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor Einbrüchen mit Salpetersäure

Hannover (ots)

In mehreren Bundesländern haben Einbrecherinnen und Einbrecher bereits unter der Verwendung von Salpetersäure Wohnungen und Häuser aufgebrochen. Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen warnt vor dieser neuen Form des Einbruches. Taten hat es in Niedersachsen bislang noch nicht gegeben.

Seit Dezember ist es in einigen Großstädten zu einer Häufung von Wohnungseinbrüchen unter der Verwendung von Säure gekommen. Die Täterinnen und Täter nutzen nach bisherigen Erkenntnissen Salpetersäure, geben diese in die Profilzylinder von Türschlössern, um so die Metalle und die Struktur der Schlösser zu zerstören. Hierdurch soll das Aufbrechen der Eingangstür zumindest erleichtert werden.

Das LKA Niedersachsen hat bislang noch keine derartigen Taten in Niedersachsen registrieren können. Dennoch muss auch hier mit Fällen gerechnet werden. Das LKA Niedersachsen nimmt dies zum Anlass und warnt die Bevölkerung vor dem Umgang mit Salpetersäure und gibt folgende Tipps. Sollten Sie auffällige Verfärbungen an ihrer Wohnungs- bzw. Hauseingangstür insbesondere im Bereich des Türzylinders, feststellen, beachten Sie folgende Hinweise:

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Flüssigkeit!

Atmen Sie mögliche Dämpfe nicht ein!

Bei Auftreten von Symptomen in Form von Atemwegsreizungen- oder Augenreizungen, Husten oder tränenden Augen entfernen Sie sich umgehend vom Tatort!

Rufen Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 und weisen Sie im Notruf auf die mögliche Verwendung von Salpetersäure hin! Die Polizei wird die Feuerwehr und den Rettungsdienst alarmieren.

Sollten Sie mit der Säure in Kontakt gekommen sein, rufen Sie umgehend den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112!

Eine Reinigung sollte nach der Tatortaufnahme nur von Fachfirmen durchgeführt werden, da für Sie Gesundheitsgefahren drohen!

