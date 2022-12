Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Kriminaldirektor Andreas Tschirner ist neuer Leiter der Abteilung 3 im Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen

Hannover (ots)

Seit dem 01.12.2022 ist Andreas Tschirner der Leiter der Abteilung 3 für Analyse und Ermittlungen im Landeskriminalamt Niedersachsen. Zuletzt hat er den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg geleitet. Andreas Tschirner tritt damit die Nachfolge des im Juli dieses Jahres pensionierten Christian Zahel an.

"Mit Andreas Tschirner bekommt das LKA Niedersachsen einen Abteilungsleiter, der über umfangreiches kriminalpolizeiliches Erfahrungswissen verfügt. Genau diese Expertise braucht die Polizei Niedersachsen bei der Bekämpfung der Schweren und Organisierten Kriminalität", sagt Friedo de Vries, Präsident des LKA Niedersachsen.

Der 52-Jährige trat seinen Dienst im Jahr 1989 nach dem Abitur bei der Polizei Niedersachsen an. Nach der Ausbildung und einer Verwendung in der Bereitschaftspolizei war er zunächst im Einsatz- und Streifendienst in der Polizeidirektion Hannover tätig, bevor er das dreijährige Studium für den gehobenen Dienst 1997 abschloss. Als Ermittler, Dienstabteilungsleiter und in Stabsverwendungen qualifizierte er sich schließlich für das Studium des höheren Polizeivollzugsdienstes, das er von 2002 bis 2004 an der damaligen Polizeiführungsakademie (heute Deutsche Hochschule der Polizei) in Münster/Hiltrup absolvierte.

Im Anschluss leitete Andreas Tschirner von 2004 bis 2016, unterbrochen von einer einjährigen Abordnung in das Innenministerium, vier Dezernate in drei Abteilungen im LKA Niedersachsen. 2018 wechselte er schließlich als Leiter Einsatz zur Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, nachdem er zwischenzeitlich für das Personaldezernat der Polizeidirektion Hannover verantwortlich war. Seit Sommer 2019 war der Kriminaldirektor in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg für den Zentralen Kriminaldienst verantwortlich.

Zu seiner Abteilung im LKA gehören neben einem Grundsatzbereich die Dezernate Analyse Allgemeine Kriminalität/Polizeiliche Kriminalstatistik, Analyse Schwere und Organisierte Kriminalität, Ermittlungen sowie Finanzermittlungen.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen und die neue Aufgabe - habe aber auch viel Respekt vor ihr", fasste der neue Abteilungsleiter am Ende seine Begrüßungsworte zusammen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell