POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Michelfeld: schwerer Verkehrsunfall

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Hyndai Fahrerin die Kreisstraße 2579 von Waldenburg in Fahrtrichtung Neunkirchen. An der Kreuzung Landstraße 1046 überquerte sie diese und kollidierte mit einer ordnungsgemäß auf der Landstraße von Obersteinbach Richtung Gnadental fahrenden 57-jährigen Ford Fahrerin. Der Ford wurde von der Fahrbahn geschoben, überschlug sich im Grünstreifen und kam an einem Zaun zum Stehen. Die Ford Fahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Hyndai Fahrerin wurde leicht verletzt eingeliefert, ihre beiden Kinder kamen vorsorglich in eine Klinik. Der Gesamtschauen wird auf ca. 27.000 Euro beziffert, die Straße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Michelfeld war mit 5 Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort. Zur Versorgung der Verletzten waren seitens des Rettungsdienstes 3 Rettungswagen, 3 Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

