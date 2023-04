Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Seitenscheibe beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Jerichostraße;

Tatzeit zwischen 19.04.2023, 22.00 Uhr, und 20.04.2023, 07.45 Uhr;

In unzähligen Splittern lag das geborstene Glas in und vor dem weißen Kleinwagen, als die Geschädigte am Donnerstagmorgen gegen 07.45 Uhr zu dessen Abstellort kam. Ein Unbekannter hatte die Scheibe der Beifahrertür mutmaßlich eingeschlagen. Die Geschädigte hatte das Fahrzeug am Vorabend gegen 22.00 Uhr auf der Jerichostraße abgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es besteht wahrscheinlich ein Zusammenhang mit dem Pkw-Aufbruch auf dem Parkplatz an der Ludgerusschule. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell