Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Motorradfahrer kollidiert mit Baum

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Kreisstraße 61 (Wehr);

Unfallzeit: 19.04.2023, 15.50 Uhr;

Dieser Verkehrsunfall in Legden hätte auch viel schlimmer enden können: In einer Rechtskurve nach links von der Kreisstraße 61 abgekommen ist am Mittwoch ein 22 Jahre alter Motorradfahrer. Der Vredener war gegen 15.50 Uhr aus Richtung L570 kommend in Richtung L574 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte und sich überschlug. Zunächst kollidierte er mit einem Leitpfosten und dann mit einem Baum. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell