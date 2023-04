Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugin nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Zum Rotering;

Unfallzeit: 19.04.2023, 16.55 Uhr;

Nachdem es am Mittwoch gegen 16.55 Uhr zu einem Parkplatzrempler am Ahauser Friedhof gegenüber einem Blumengeschäft gekommen war, wollten eine Zeugin sowie die Geschädigte die Verursacherin ansprechen. Durch Klopfen an der Scheibe machten die Frauen auf sich aufmerksam. Die Fahrerin blickte sie an, fuhr jedoch ohne weitere Reaktion fort. Zuvor hatte die zunächst Unbekannte einen weißen Mercedes angefahren. Ermittlungen führten zu der mutmaßlichen Unfallverursacherin, einer 86 Jahre alten Ahauserin. Sie gab an, dass sie nicht bemerkt habe, gegen irgendwas gefahren zu sein. Die Polizei bittet die Zeugin, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

