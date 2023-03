LPI-NDH: Zeugenaufruf: Wer erkennt die Reliefplatten?

Sondershausen (ots) - Innerhalb von 10 Minuten ereigneten sich gestern Abend zwei Unfälle in Sondershausen. Gegen 19.10 Uhr kollidierte eine 58-jährige Autofahrerin in ihrem Opel Corsa in der Bebrastraße mit einem Auto, dessen 42-jährige Fahrerin vorfahrtsberechtigt aus der Gartenstraße gefahren kam. Gegen 19.20 Uhr stießen zwei Autos in der Nordhäuser Straße zusammen. Ein 29-jähriger Mann beabsichtigte einen vor ...

