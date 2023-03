Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Herkunft Tresor ungeklärt, die Polizei sucht Zeugen

Rengelrode (ots)

Die Polizei in Heiligenstadt sucht den Eigentümer eines Tresors. Im Rahmen der Reinigungsarbeiten im Gewässer Leine" fanden Mitarbeiter der Gewässerunterhaltung den Tresor aus Metall und sicherten ihn. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen zum Eigentümer oder einer möglichen Straftat verliefen ergebnislos. Der Tresor weist Spuren einer gewaltsamen Öffnung auf. Er wurde bereits am 4. Mai 2022 gefunden. Bei dem genauen Fundort handelt es sich um die Leine in der Nähe der Ortslage Rengelrode. Wer erkennt den Tresor und kann Angaben zur Herkunft machen? Wem wurde solch ein Tresor gestohlen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

