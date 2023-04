Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Traktorfahrer nach Unfall gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kottiger Hook; Unfallzeit: 19.04.2023, 18.05 Uhr;

Eine 41 Jahre alte Autofahrerin befuhr am Donnerstag den Kottiger Hook, wo ihr in einem Baustellenbereich gegen 18.05 Uhr ein Traktor mit Gülleanhänger entgegen kam. Der Traktorfahrer habe einen Schlenker nach links gemacht, so dass sie nach rechts habe ausweichen müssen und gegen die Baustellenbaken gefahren sei, so die 41-Jährige Bei dem Traktor habe es sich um ein grünes Fahrzeug der Marke Fendt gehandelt. Der Fahrer, ein jüngerer Mann, habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (fr)

