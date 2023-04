Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autoscheibe eingeschlagen

Portemonnaie gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kurfürstenstraße; Tatzeit: 20.04.23, zwischen 03.00 Uhr und 04.30 Uhr;

Ein Portemonnaie, eine JBL Box und ein Ladekabel - das ist die Beute, die ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag aus einem Pkw entwendete. Der Täter hatte dazu eine Scheibe an der Fahrerseite des Pkws eingeschlagen, der zur Tatzeit auf dem Parkplatz der Ludgerusschule stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell