Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Metalldiebe auf Friedhof

Ahaus-Alstätte (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Alstätter Friedhofstraße;

Tatzeit: zwischen 16.04.2023, 12.30 Uhr, und 19.04.2023, 09.00 Uhr;

Grabschmuck entwendet haben Unbekannte auf dem Friedhof in Ahaus-Alstätte. Dabei demontierten die Täter auch auf Grabsteinen fest verbaute Bronzestaturen, wie ein Abbild der Mutter Gottes. Zu dem Geschehen an der Alstätter Friedhofstraße kam es zwischen Sonntag, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 09.00 Uhr. Die Polizei bittet weitere Geschädigte, Anzeige über das Onlineportal der Polizei NRW (https://internetwache.polizei.nrw/ich-moechte-eine-anzeige-erstatten) oder in einer Polizeidienststelle zu erstatten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell