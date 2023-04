Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 39-Jähriger fällt erneut auf

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werther Straße; Tatzeit: 19.034.2023; 14.35 Uhr;

Immer wieder hatte die Polizei in der Vergangenheit mit einem 39-jährigen Mann aus Bocholt zu tun, der zumeist alkoholisiert randaliert und andere Personen belästigt hatte. Er vor wenigen Tagen musste er zum wiederholten Male einige Stunden in einer Polizeizelle verbringen und beleidigte unmittelbar nach seiner Entlassung in der Nähe der Polizeiwache mehrere Passanten massiv.

Am Mittwochnachmittag stand er erneut im Mittelpunkt eines Polizeieinsatzes. Auf der Werther Straße war er zwei Kindern hinterhergerannt, die dort mit ihren Fahrrädern unterwegs waren. Eines der Kinder erschrak dermaßen, dass es auf die Fahrbahn fuhr, wo zwei Pkw-Fahrer ausweichen mussten. Das zweite Kind war beinahe gestürzt, da der Täter an dem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger gezogen hatte. Nach Angaben von Zeugen rannte der Täter auch anderen Personen hinterher und hielt dabei einen spitzen Gegenstand in der Hand.

Polizeibeamte nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam, bei der Durchsuchung fanden sie ein Klappmesser und eine Nagelpfeile - beide Gegenstände wurden als mögliche Tatmittel sichergestellt. Im weiteren Verlauf wurde das Ordnungsamt hinzugezogen. Nach ärztlicher Begutachtung erfolgte eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung.

Die Gewahrsamszelle hatte der 38-Jährige in der kurzen Zeit seiner dortigen Unterbringung erheblich verunreinigt. (fr)

