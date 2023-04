Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Metalldiebe erneut in Betriebe eingedrungen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Ridderstraße/Heisenbergstraße;

Tatzeit: zwischen 18.04.2023, 22.30 Uhr, und 19.04.2023, 05.15 Uhr;

Bereits zum vierten Mal seit Jahresbeginn drangen Unbekannte in einen metallverarbeitenden Betrieb in Ahaus ein. Von der Heisenbergstraße aus verschafften sich die Einbrecher Zugang auf das Firmengelände an der Ridderstraße. Die Täter nutzen nach derzeitigem Erkenntnisstand in den Hallen vorgefundene Werkzeuge, um Zwischentüren zu öffnen, oder wie in diesem Fall, Zigarettenautomaten von der Wand zu entfernen und aufzubrechen. Mit Hubwagen transportierten die Diebe Boxen mit Altmetall zu einem Fluchtfahrzeug. Ähnliches spielte sich auch in einem Nachbarbetrieb ab. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 05.15 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, Kontakt mit der Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell