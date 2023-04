Borken (ots) - Tatort: Borken, Am Vennehof; Tatzeit: 18.04.2023, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr; Aus einem Rucksack hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen in Borken eine Geldbörse entwendet. Zu dem Geschehen kam es zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Vennehof. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur ...

