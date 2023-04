Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Autoscheibe eingeschlagen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede Vinzenzstraße;

Tatzeit: 18.04.2023, zwischen 07.25 Uhr und 16.15 Uhr;

Eine Seitenscheibe eines Autos haben Unbekannte am Dienstag in Rhede beschädigt. Der blaue Dacia stand zwischen 07.25 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Krankenhaus-Parkplatz an der Vinzenzstraße, als es zu der Tat kam. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell