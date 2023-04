Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin schimpft und flüchtet nach Verkehrsunfall

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Ausbachstraße;

Unfallzeit: 18.04.2023, 14.30 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der Ausbachstraße in Vreden sind zwei Radfahrerinnen gestürzt. Als gegen 14.30 Uhr eine mutmaßlich angetrunkene Frau von der Ausbachstraße auf die Bahnhofstraße abbog, kam es zu der Kollision mit der 26-Jährigen. Die Vredenerin hatte die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt befahren. Die circa 25 bis 30 Jahre alte und 1,70 Meter große Unbekannte mit dunkelblondem Haar rappelte sich hoch, trat gegen das Fahrrad der Vredenerin und beschimpfte diese, um dann weiterzufahren, ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein. Sie trug eine blaue Jogginghose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell