Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin übersehen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Viktoriastraße/Augustastraße;

Unfallzeit: 18.04.2023, 09.25 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Dienstagmorgen eine 82 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Die Bocholterin passierte gegen 09.25 Uhr gerade aus Richtung Ostwall kommend auf der Augustastraße die Kreuzung mit der Viktoriastraße, als sie von einer 68 Jahre alten Autofahrerin angefahren wurde. Die ebenfalls in Bocholt lebende Frau kam aus der Viktoriastraße und wollte auf dieser weiterfahren. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell