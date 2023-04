Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Drei Autos an Verkehrsunfall beteiligt

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Bundesstraße 70,

Unfallzeit: 17.04.2023, 09.00 Uhr;

Auf den wartenden Wagen einer 32-jährigen Metelenerin aufgefahren ist am Montagmorgen ein 29 Jahre alter Autofahrer. Der Heeker war auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Heek kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als er sich der beampelten Kreuzung mit der Anschlussstelle BAB 31 und dem Heeker Industriegebiet genähert hatte. Das Signal stand auf Rot. Durch den Aufprall stieß das Auto der 32-Jährigen gegen ein davor stehendes Fahrzeug eines 42 Jahre alten Heekers. Diesen sowie die Metelenerin brachte der Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. (db)

