Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ladendieb schlägt mit Schlüsselbund

Begleiter festgenommen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 17.04.2023, 22.15 Uhr;

Ohne zu bezahlen, wollte ein Dieb am Montagabend eine Likörflasche mitnehmen. Als ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ihn daraufhin ansprach, schlug der Mann mit einem Schlüsselbund in der Hand zu. Dem Täter gelang die Flucht, aber ohne seine Beute. Der Unbekannte und ein Begleiter waren zu dem Verbrauchermarkt an der Enscheder Straße mit einem Motorroller angereist. Das Gefährt mit niederländischen Kennzeichen blieb unverschlossen zurück. Der Zeuge verletzte sich leicht. Rund eine Stunde später meldeten Zeugen eine Person, die sich an Fahrzeugen auf der Straße An der Ziegelei zu schaffen machte. Polizeibeamte trafen in einem unverschlossenen Wagen einen 35 Jahre alten Mann aus Deventer (NL) an, es handelt sich um den mutmaßlichen Begleiter aus dem Raub. Es folgte die vorläufige Festnahme. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Haftgründe lagen nicht vor. Die Ermittlungen der Kripo Gronau dauern an. (db)

