Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Opel angefahren

Rücklichtabdeckung bleibt zurück

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Schildarpstraße;

Unfallzeit: 17.04.2023, zwischen 08.00 Uhr und 11.45 Uhr;

Ein blaues Auto angefahren hat am Montag ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Gescher. Der Opel stand zwischen 08.00 Uhr und 11.45 Uhr vor einem Haus an der Schildarpstraße, als er beschädigt wurde. Vor dem beschädigten Wagen lag ein Kunststoffteil, eine Rücklichtabdeckung, mutmaßlich vom Verursacher. An dem Astra befand sich gelbe Farbanhaftung - vermutlich vom Fahrzeug des Unfallverursachers. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

