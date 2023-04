Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Liedener Ringstraße; Unfallzeit: 17.04.2023, 17.10 Uhr; Schwere Verletzungen hat sich ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer am Montagabend in Bocholt zugezogen. Der Bocholter kollidierte gegen 17.10 Uhr mit dem Auto eines 83-jährigen Bocholters, der aus einer Hauseinfahrt in den fließenden Verkehr der Liedener Ringstraße einfuhr. Ein Begleiter des Gestürzten, ebenfalls ein ...

mehr