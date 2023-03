LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde durch einen oder mehrere Täter versucht in ein Lokal in der Gartenstraße gewaltsam einzudringen. Dieses misslang und es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen, welche in der Nacht am Tatort Auffälligkeiten bermerkt haben, melden sich bitte bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0073016/2023. (av) Rückfragen bitte an: ...

