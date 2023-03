Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Schlüssel bei Einbruch gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Mehrere Pkw-Schlüssel von Firmenwagen wurden bei einem Einbruch in eine Firma in der Südstraße entwendet. Dazu gelangten der oder die noch unbekannten Täter in der Nacht vom 18. auf den 19. März gewaltsam in das Gebäude und durchsuchten es. Der Inspektionsdienst der Landespolizeiinspektion Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 03621/781124 erreichbar. Bezugsnummer ist die 0072999/2023. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell