FW-F: PKW Brand in einer Tiefgarage

(tka) Gegen 9:15 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr Frankfurt in den Stadtteil Gallus, in die Mainzer Landstraße, zu einem Brand eines PKW in einer Tiefgarage alarmiert. Nachdem die Feuerwehr eingetroffen war, wurde die Einsatzstelle von mehreren Trupps unter Atemschutz erkundet. Diese stellten einen Brand eines PKW im 4. Untergeschoss im Bereich des Motorraumes fest. Die Gebäude eigene Sprinkleranlage hatte bereits ausgelöst und dadurch die Brandbekämpfung eingeleitet. Der Brand des PKW konnte in kurzer Zeit vollständig gelöscht werden. Die Entrauchung des betroffenen Bereichs wurde durch vorhandene Gebäudetechnik durchgeführt und nahm einige Zeit in Anspruch. Über Verletzte ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 14 Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort. Die Maßnahmen der Feuerwehr waren gegen 11.15 Uhr beendet. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, übernahm die Polizei die Brandursachenermittlung.

