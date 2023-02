Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in Museum und in Kfz-Betrieb fordern nahezu zeitgleich die Feuerwehr

Frankfurt am Main (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25.02.2023 wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main gegen 0:22 Uhr, aufgrund der Auslösung einer Brandmeldeanlage, zu einem Museum in der Senckenberganlage gerufen.

Während der Erkundung im Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte eine Verrauchung und offene Flammen in einem Nebenraum im Erdgeschoss festgestellt. Dort brannte es im Bereich einer Elektroverteilung. Umgehend forderte der Einsatzleiter weiteres Personal an die Einsatzstelle nach. Zeitgleich wurde, durch einen mit Atemschutzgeräten und einem Strahlrohr ausgerüsteten Trupp, mit der Brandbekämpfung begonnen. Wenige Minuten später konnte bereits gemeldet werden, dass das Feuer unter Kontrolle ist. Danach wurden durch einen weiteren Trupp Wandverkleidungen an der Brandstelle entfernt und das Feuer endgültig gelöscht. Zeitgleich wurde bereits mit der Entrauchung des betroffenen Bereichs begonnen. Bedingt durch die Gebäudestruktur stellten sich die Entrauchungsmaßnahmen als umfangreich und zeitintensiv dar. Mehrere mobile Lüfter mussten durch die Feuerwehr eingesetzt werden, damit der Brandrauch entfernt werden konnte.

Insgesamt waren zu Spitzenzeiten 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 2, 21 und 1 mit sechs Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Um ca. 02:28 Uhr war der Einsatz beendet.

Während der Einsatz in der Senckenberganlage noch lief, wurden gegen 1:38 Uhr weitere Feuerwehrkräfte zu einem Kfz-Betrieb in die Mainzer Landstraße alarmiert. Dort hatte zunächst ebenfalls die Auslösung einer Brandmeldeanlage die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.

Durch die ersten Einheiten wurde bereits kurz nach dem Eintreffen vor Ort ein Brand in dem Objekt festgestellt. Daraufhin wurden weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Griesheim alarmiert. Im Werkstattbereich des Betriebs brannten mehrere Fahrzeuge. Mit drei Strahlrohren wurde sofort die Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff eingeleitet. Die Löscharbeiten zeigten schnell Wirkung und so konnte gegen 02:44 Uhr "Feuer aus!" gemeldet werden. Die Entrauchung sowie die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis ca. 04:28 Uhr an. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

An der Einsatzstelle in der Mainzer Landstraße waren in Summe 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen tätig.

Bei beiden Einsätzen blieb es bei Sachschäden und es wurde niemand verletzt. Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können in beiden Fällen seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

