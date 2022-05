Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum/Asel - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Hildesheim (ots)

Harsum/Asel (pie). Am Freitag, den 20.05.2022, ereignete sich um 07:43 Uhr auf der B494 auf Höhe von 31177 Harsum OT Asel ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die 20-jährige Fahrerin eines Ford Fiestas befuhr die B494 in Richtung Peine und beabsichtigte nach links in die Borsumer Straße einzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines 17-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad die B494 in entgegengesetzte Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 17-Jährige schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Die 20-Jährige erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt ca. 6000 Euro geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell