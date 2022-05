Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstähle im Stadtgebiet - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Freitag, 20.05.2022, ereigneten sich in der Mittagszeit nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt fünf Taschendiebstähle im Stadtgebiet.

Bereits gegen 10.45 Uhr betritt eine 81-jährige aus Hildesheim mit ihrer Tochter einen Supermarkt in der Drispenstedter Straße, um dort einzukaufen. Als die 81-jährige gegen 11.00 Uhr ihren Einkauf an der Kasse bezahlen möchte, stellt sie fest, dass aus ihrer Handtasche das Portmonee mit Bargeld und persönlichen Dokumenten fehlen. Zwischenzeitlich wurde die 81-jährige in einem Gang von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und eventuell zur Tatbegehung abgelenkt. Die Frau wird als etwa Mitte 20 Jahre alt, schlank, ca. 160cm groß, mit lilafarbenem Oberteil bekleidet, beschrieben.

Gegen 11.30 Uhr nähert sich eine bislang unbekannte Täterin an einem Verkaufsständer vor einem Bekleidungsgeschäft in der Bernwardstraße einer 69-jährigen aus Hildesheim. Im weiteren Verlauf entwendet die unbekannte Täterin die Geldbörse der 69-jährigen aus deren am Körper getragenen Handtasche. Diebesgut sind wiederum Bargeld und persönliche Dokumente. Die Täterin wird ebenfalls als etwa 25 Jahre alt, schlank, etwa 160cm groß, mit langen schwarzen Haaren beschrieben.

Bei zwei Tatorten handelt es sich um ein Bekleidungsgeschäft in der Almsstraße. Gegen 11.15 Uhr stellt dort eine 26-jährige aus Hildesheim beim Bezahlen ihres Einkaufs fest, dass ihr Portmonee mit Bargeld und persönlichen Dokumenten aus ihrer Handtasche entwendet wurde. Gegen 12.45 Uhr stellt eine 21-jährige aus Hildesheim ebenfalls fest, dass ihr Portmonee mit Bargeld und persönlichen Dokumenten offensichtlich während ihres Einkaufs in dem Bekleidungsgeschäft entwendet wurde. Die Täterin wird wiederum als etwa 25 Jahre alt und schlank beschrieben.

Gegen 12.30 Uhr nutzt ein bislang unbekannter Täter einen unbeobachteten Augenblick, um in einem Verbrauchermarkt in der Frankenstraße einer 75-jährigen aus Hildesheim ihr Portmonee mit Bargeld und persönlichen Dokumenten aus ihrer Handtasche zu ziehen und zu entwenden.

Zeugen zu den jeweiligen Taten werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer: 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

