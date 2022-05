Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Scooters am Bantelner Bahnhof

Hildesheim (ots)

(sud) Am Donnerstag, den 19.05.2022, in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 22:00 Uhr, wurde am Bahnhof in Banteln, 31029 Gronau (Leine), ein E-Scooter entwendet. Der schwarze E-Scooter des Herstellers "KSR" (Modell: 800 EKFV) war mit einem Zahlenschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Das Zahlenschloss wurde durch den oder die bislang unbekannten Täter zerstört und am Tatort zurückgelassen. Das angebrachte Versicherungskennzeichen wurde ebenfalls vor Ort zurückgelassen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0506893030 bei der Polizei in Elze zu melden.

