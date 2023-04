Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gestohlenes Pedelec "frisiert"

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Herzogstraße; Tatzeit, 17.04.2023; 16.00 Uhr; Als ein zunächst Unbekannter am Montag in Bocholt auf der Herzogstraße eine Fahrradstreife sah, trat er in die Pedale. Der Beamte nahm die Verfolgung auf. Zunächst konnte der Pedelecfahrer flüchten. Dabei erreichte er Geschwindigkeiten deutlich höher als die zugelassenen 25 km/h. Kurze Zeit später trafen die Protagonisten jedoch aufeinander, diesmal am Westringtunnel. Bei der Kontrolle des 19-Jährigen stellte der Polizist fest, dass mutmaßlich an dem elektronischen Rad manipuliert wurde. Nach erster Schätzung sind mit dem Zweirad Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 km/h möglich. Damit nicht genug: Das Pedelec lag als gestohlen im Fahndungssystem der Polizei ein, der Bocholter führte ein verbotenes Butterflymesser mit und der Verdacht auf Konsum berauschender Mittel bestand obendrein. Die Beamten stellten das Fahrrad sowie das Messer sicher und leiteten ein Strafverfahren in. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können. (db)

