Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Fettexplosion in Dachgeschosswohnung

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Katharinenstraße; Unfallzeit: 17.04.2023, 14.35 Uhr; Am Montagnachmittag kam es nach bisherigen Erkenntnissen gegen 14.35 Uhr zu einer Fettexplosion in einer Dachgeschosswohnung an der Katharinenstraße. Dabei erlitt ein 45-jähriger Gescheraner schwerste Verbrennungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Spezialklinik nach Bochum. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr konnte den Küchenbrand schnell löschen. Das Haus brauchte nicht geräumt werden und ist weiterhin bewohnbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell