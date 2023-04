Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Nach "Außenspiegelunfall" geflüchtet

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Schöppinger Straße Unfallzeit: 14.04.23, ca. 08.45 Uhr

Am Freitagmorgen kam es auf der Schöppinger Straße im Begegnungsverkehr zu einem "Außenspiegel-Unfall". Beteiligt waren ein 67 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Weeze und der noch unbekannte Fahrer eines Viehtransporters. Beide hielten an und sprachen über die Schadensregulierung. Der Fahrer des Viehtransporters telefonierte dann mit seinem Chef und fuhr anschließend davon. Die Personalien hatte die Unfallbeteiligten nicht ausgetauscht. Das Kennzeichen des Viehtransporters ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr)

