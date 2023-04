Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hund vermutlich vergiftet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Spinnereiweg; Tatzeit: Nacht zum Montag;

Alles deutet darauf hin, dass in Gronau ein Hund auf dem Spinnerweg zielgerichtet vergiftet wurde. Am Sonntagabend war die Geschädigte gegen 21.00 Uhr noch mit Ihrem Hund spazieren, um 05.00 Uhr fand sie den Hund verstorben auf.

Im Garten der Geschädigten fand ein Angehöriger mehrere Mettkugeln, die am Vortag dort noch nicht lagen. Es ist somit davon auszugehen, dass sich in den Mettkugeln Gift befanden und diese gezielt in den Garten geworfen wurden, um den Hund zu vergiften. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell