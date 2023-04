Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mit Abbiegendem kollidiert

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Westfalenring (K24);

Unfallzeit: 14.04.2023, 11.50 Uhr;

Leichte Verletzungen haben sich eine Autofahrerin sowie deren Beifahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Stadtlohn zugezogen. Die 22 Jahre alte Stadtlohnerin hatte gegen 11.50 Uhr ihre Geschwindigkeit verlangsamt, da sie vom Westfalenring aus Richtung "Breul" kommend nach rechts in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Dieses übersah ein 41 Jahre alter Autofahrer aus Stadtlohn und fuhr auf. Der Rettungsdienst behandelte die 22-Jährige vor Ort und brachte den Leichtverletzten, einen 24-jährigen Bottroper, in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf technische Mängel an dem Wagen des 41-Jährigen. Zudem lagen die an dem Fahrzeug befestigten Kennzeichen als gestohlen ein. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Ahaus dauern an. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell