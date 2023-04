Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Alkoholisierter Autofahrer berauscht

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Vennekenweg;

Tatzeit: 14.04.2023, 16.25 Uhr;

Nachdem Zeugen am Freitag die Polizei auf einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer aufmerksam gemacht hatten, trafen Beamten den 55-Jährigen gegen 16.25 Uhr in Raesfeld auf dem Vennekenweg an. Ein Atemalkoholgerät zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,4 Promille hindeutete. Er habe zudem Marihuana konsumiert, gab der Mann an. So folgten zwei Blutprobenentnahmen, um die Alkoholisierung sowie den Konsum von Betäubungsmitteln exakt bestimmen zu können. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

